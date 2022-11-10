Журналіст: Передові українські підрозділи за 20−25 км від Херсона

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю Радіо НВ розповів, що передові українські підрозділи вже знаходяться за 20−25 км від Херсона, повідомляє Новое время.

"На даний момент передові наші підрозділи наблизилися вже до 20, максимум 25 км до Херсону. Фактично місто зараз вже в зоні артилерійського вогню" , — сказав Бутусов Радіо НВ.

Він додав, що противник «стрімко відкочується» і цей процес вже є незворотнім.

"Українські війська наблизилися до району Дніпра. Тобто російські переправи вже в зоні артилерійського вогню на деяких ділянках. Оборона тепер херсонського плацдарму для російської армїі стала неможливою" , — констатував головний редактор Цензор.﻿НЕТ.

Бутусов наголосив, що зараз на озброєнні української армії є РСЗВ HIMARS, які дозволяють завдавати масованих ударів по російських колонах, які зараз переправляються на інший берег Дніпра.

9 листопада через успішні контрнаступальні дії української армії міноборони РФ було вимушено оголосити про відступ свого угруповання в Херсонській області на лівий берег Дніпра.

ЗСУ вже деокупували низку населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях, зокрема, Снігурівку, Брускінське, Борозенське та Киселівку за 15 кілометрів від Херсона.

Також у Херсонській області підняли прапор України у Станіславі, приблизно за 45 км від Херсона, на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей також було звільнено від окупантів Євгенівку та Бобровий Кут, на Миколаївщині - Павлівку, а в Херсонській області - Чкалове.

Ввечері 10 листопада нардеп, секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що Миколаївську область повністю звільнено від окупантів.