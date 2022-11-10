ЗМI: Іспанія передасть Україні ще дві системи ППО HAWK

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна відправить Україні ще дві системи ППО HAWK, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє El Financiero.

"Ще дві пускові установки будуть відправлені. тому що про це нас попросили з НАТО, для допомоги Україні" , — сказала міністерка оборони Іспанії.

Окрім того, Іспанія передасть українським військовим батарею гаубиць та додаткові генератори.

"Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на оборону, ставши жертвою вторгнення та жорстокої війни" , — підкреслила Роблес.

Раніше Іспанія передала Україні пакет військової допомоги, який включає: