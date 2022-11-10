NYT: Журнал Forbes планують продати за 800 мільйонів доларів

Американський журнал Forbes веде переговори з групою інвесторів про продаж компанії за 800 млн доларів - вони вже наблизилися до підписання угоди, повідомляє Економічна правда.

Про це пише The New York Times із посиланням на представника компанії.

Forbes планував отримати не менше 800 млн доларів за продаж, але остаточна ціна, найімовірніше, буде нижчою, кажуть джерела видання.

У групу претендентів входять інвестори зі Сполучених Штатів і з-за кордону, повідомив в середу прес-секретар Білл Хенкс.

Майк Федерле, виконавчий директор Forbes, підтвердив переговори в службовій записці співробітникам в середу.

"Потенційний покупець - це консорціум сімейних офісів і глобальних інвесторів, який стратегічно узгоджується з виконавчою командою Forbes і нашими цілями по зростанню компанії" , - написав Федерле.

Заснований як журнал у 1917 році, Forbes відомий своїми рейтингами заможних бізнесменів. Як і більшість журналів, Forbes в останні роки постраждав від скорочення друкованої реклами, яку він намагався замінити доходами від спонсорованих заходів за участю видатних спікерів і франшиз, таких як "30 до 30", яка відзначає впливових професіоналів у різних галузях.

На початку цього року Forbes заявив, що бізнес компанії є значним і швидко зростає. У лютому компанія заявила, що в 2021 році отримала 259 мільйонів доларів доходу, що на 40 відсотків більше, ніж у попередньому році.

"В останні роки ділові видання були популярними цілями для укладачів угод, оскільки вони можуть залучити заможних рекламодавців і передплатників.

Підрозділ Dow Jones корпорації News Corp, який видає The Wall Street Journal, придбав Investor's Business Daily в минулому році, посилаючись на зростаючий дослідницький бізнес компанії. Red Ventures, цифрова медіа-компанія за підтримки приватного капіталу, придбала Bankrate, видавництво, орієнтоване на фінанси, за 1,4 мільярда доларів у 2017 році.