Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністром Канади: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Політики під час бесіди обговорили оборонну підтримку України з боку Канади, можливості її розширення та важливість продовження зернової угоди.

"Розраховую на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив" , - зазначив президент України.

Раніше стало відомо, що Канада надасть широкий пакет допомоги для розмінування звільнених територій України.

Також ми писали, що під час минулої розмови з Трюдо Зеленський закликав країни "Великої сімки" до жорсткої реакції на терор Росії. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.