"Енергоатом" звільнятиме співробітників ЗАЕС, які перейдуть на бік Росії

"Енергоатом" вирішив звільняти співробітників окупованої росіянами Запорізької АЕС, які погодилися працювати на Росію, підписавши контракт з "Росенергоатомом", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар голови компанії "Енергоатом" Петра Котіна у телеефірі "5 каналу".

За словами очільника "Енергоатому", наразі на Запорізьку АЕС прибули кадрові служби "Росенергоатому" та агітують працівників ЗАЕС підписувати контракти з ними, пояснюючи це тим, що станція нібито вже належить Росії.

"На сьогодні обмежена кількість людей підписали ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми зупиняємо укладені договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", але не звільняємо їх" , - зазначив Котін.

За словами голови "Енергоатому", персонал ЗАЕС переважно проукраїнський. Він підкреслив, що за рішенням керівництва і профспілки атомників усі співробітники компанії, які працюють на тимчасово окупованих територіях, наразі мають 20% надбавки до окладу. З 1 січня 2023 року ця надбавка становитиме 50% і буде виплачена у першу ж добу після звільнення ЗАЕС від загарбників.

"Тому ми сподіваємося, що персонал не підписуватиме з окупантами жодних контрактів. Ми підтримуємо той персонал, який залишиться стійким і відданим Україні та українській Запорізькій АЕС" , - додав Котін.

Як стало відомо, станом на кінець жовтня лише близько 100 осіб з 6,7 тисяч працівників окупованої військами РФ Запорізької АЕС підписали контракти на роботу з фейковим АТ "Експлуатаційна організація "Запорізька АЕС". При цьому, за інформацією НАЕК, більшість співробітників зробили це під тиском загарбників.

Нещодавно РБК повідомляло, що фахівці ЗАЕС 5 листопада відновили зовнішнє електропостачання атомної станції після того, як його було припинено через обстріл росіян.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, в "Енергоатомі" розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.