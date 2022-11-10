У Міноборони розповіли, коли населений пункт можна вважати звільненим

Населений пункт вважається звільненим лише після виконання двох умов — Збройні сили України мають закріпитись та провести стабілізаційні заходи, повідомляє Новое время.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Вона уточнила, що прапор України над раніше окупованим населеним пунктом ще не означає, що його повністю звільнили.

"Що таке звільнення певного населеного пункту? У нас це зазвичай сприймають, якщо є прапор, якщо військові сфотографували прапор, тож звільнили», — заявила Маляр.

За її словами, остаточно про звільнення можна говорити, коли ЗСУ там закріпилися та здійснили стабілізаційні заходи.

"Тому тут (у Снігурівці — ред.) можна сказати, що частину зроблено, а частину поки не зроблено. Тому поки що офіційно Генштаб не заявляє" , — додала заступник міністра оборони.

10 листопада головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю Радіо НВ розповів, що передові українські підрозділи вже знаходяться за 20-25 км від Херсона.

9 листопада через успішні контрнаступальні дії української армії міноборони РФ було вимушено оголосити про відступ свого угруповання в Херсонській області на лівий берег Дніпра.

ЗСУ вже деокупували низку населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях, зокрема, Снігурівку, Брускінське, Борозенське та Киселівку за 15 кілометрів від Херсона. Пізніше стало відомо про деокупацію ще низки населених пунктів.

Також у Херсонській області підняли прапор України у Станіславі, приблизно за 45 км від Херсона, на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, також були звільнені від окупантів Євгенівка та Бобровий Кут, на Миколаївщині — Павлівка, а на Херсонщині — Чкалове.

Увечері 10 листопада нардеп, секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що Миколаївську область повністю звільнено від окупантів.