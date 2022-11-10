Білий дім: Байден проведе зустріч із Сі Цзіньпіном на саміті G20

Президент США Джо Байден проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 у понеділок, 14 листопада. Це буде перша особиста зустріч лідерів, повідомляє Новое время.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона уточнила, що лідери обговорять низку регіональних та глобальних питань.

"Лідери обговорять зусилля щодо підтримки та поглиблення ліній зв'язку між Сполученими Штатами та КНР" , — йдеться у заяві.

Карін Жан-П'єр повідомила, що США та Китай працюватимуть разом там, де спільні інтереси збігаються, особливо над транснаціональними викликами, що стосуються міжнародної спільноти.

Обидва лідери також обговорять низку регіональних та глобальних питань. Як повідомляє видання The New York Times, президент Байден не піде на фундаментальні поступки Тайваню.

Байден очікує, що зустріч зосереджена на певних очікуваннях від китайської сторони. Видання наголошує, що напруженість між країнами продовжує зростати з таких питань, як Тайвань та вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що Байден та Сі Цзіньпін обговорять також торгівлю, права людини та Північну Корею. Наголошується, що організація зустрічі дає Байдену шанс відновити кордони з лідером, до якого він ставиться скоріше як до ворога часів холодної війни, ніж до скептично налаштованого конкурента. Байден сказав під час прес-конференції, що він хотів провести «червоні лінії» у робочих відносинах з Китаєм, оцінити критичні інтереси Сполучених Штатів та визначити, чи суперечать вони один одному. І якщо вони є, то як це вирішити.

Однак адміністрація Байдена сподівається, що Сі Цзіньпін буде готовий до спільної роботи, щоб запобігти подальшому погіршенню відносин. Байден та його радники припустили, що дві країни можуть разом працювати над протидією Північній Кореї, оскільки вона збільшує ракетні випробування та розміщує військові літаки біля кордону з Південною Кореєю.

Раніше Сі Цзіньпін і Джо Байден обговорили можливу зустріч під час більш ніж двогодинної телефонної розмови 28 липня, яка включала напружені переговори з приводу візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.

Команда Байдена давно працює над організацією особистої зустрічі між двома лідерами, щоб знизити напруженість щодо Тайваню, а також вирішити спірні питання міжнародної торгівлі.

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