Норвегія та Нідерланди передадуть 250 млн євро в фонд підтримки України

Уряди Норвегії та Нідерландів передадуть до новоствореного Міжнародного фонду для України близько 250 млн євро, повідомляє Новое время.

Так, на сайті уряду Норвегії повідомляється, що країна виділить на підтримку України 1,5 млрд крон (близько 150 млн євро).

Ці гроші ідуть на додачу до 400 млн крон, які Норвегія пожертвувала фонду раніше. Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд ​​Грам зазначає, що це фінансування використали, щоб придбати безпілотники, обладнання для їхнього глушіння й артилерійські снаряди.

Внесок у 1,5 мільярда норвезьких крон є складовою трьох мільярдів норвезьких крон, які уряд Норвегії виділить на військову підтримку України у 2022 році.

На сайті міноборони Нідерландів сказано, що країна передасть до Міжнародного фонду для України 100 мільйонів євро.

Зазначено, що перші контракти на постачання зброї будуть укладені до кінця 2022 року.

Міжнародний фонд для України займається закупівлею необхідної Україні військової техніки безпосередньо від оборонно-промислового комплексу.

Він дозволяє країнам-учасницям продовжувати надавати Україні військову підтримку у довгостроковій перспективі без шкоди для їхніх військових спроможностей. Процес створення фонду перебуває на завершальній стадії.

У фонді, який очолює Велика Британія, братимуть участь Данія, Нідерланди й Норвегія.