Білий дім: США бачать ознаки виведення російських військ із Херсона

США виявили деякі ознаки того, що російські війська можуть планувати виведення військ із Херсона, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Сполучені Штати бачать деякі ознаки руху Росії, які узгоджуються з можливим виведенням військ з Херсона" , - заявив Салліван.

Раніше ми писали, що 9 листопада командування РФ віддало наказ своїм військам відступити з правого берега Дніпра та розпочати відхід на лівий берег.

В українському Генштабі зазначили, що ймовірний відступ росіян із Херсона є результатом активних дій ЗСУ. При цьому начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк додала, щоросіяни все ще залишаються на правому березі Дніпра.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів у Херсонській області.