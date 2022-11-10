Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн. Він включатиме системи ППО Avenger та ракети для ЗРК Hawk, повідомляє Новое время.

Список військової техніки, яку США передають Україні, опубліковано на сайті Пентагону.

Новий пакет військової допомоги включає:

ракети для ЗРК Hawk;

чотири ЗРК Avenger та 192 ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;

100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV (Хамві);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;

демонтажне обладнання для розчищення перешкод;

захисне спорядження для холодної погоди

Пентагон уточнює, що ракети для Hawk доповнять нещодавню допомогу Іспанії, яка оголосила про передачу Україні чотирьох систем цього типу.

Системи ППО ближнього радіусу дії Avenger також дадуть Україні можливість захищати війська та критично важливу інфраструктуру від безпілотних літальних систем та гелікоптерів, повідомляє Міноборони США.

З 2014 року США виділили Україні понад 21,4 млрд. доларів на допомогу у забезпеченні безпеки, а з початку російського повномасштабного вторгнення — понад 18,6 млрд. доларів.

ЗМІ повідомляли, що Україна запросила США ракетні комплекси Avenger для захисту країни від ударів РФ іранськими дронами-камікадзе.

Раніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес говорила, що її країна відправить Україні ще дві системи ППО Hawk, додатково до чотирьох, які вже обіцяли Києву.