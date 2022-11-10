Укренерго: 11 листопада заплановано відключення у низці регіонів України

Протягом доби 11 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях" , - ідеться у повідомленні.

За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані:

З 05:00 до 23:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Повідомляється, що аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень у вашому районі має оприлюднити "Обленерго".

В "Укренерго" нагадують, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі. Енергетики просять не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання.

Також раніше ми писали, що у НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання у країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів.