Федоров: Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink

Польща надала Україні ще 1570 систем супутникового зв’язку Starlink. Це допоможе підтримувати зв’язок там, де телекомунікаційна інфраструктура була пошкоджена внаслідок бойових дій, повідомляє Новое время.

На цьому наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли є проблеми з електроенергією. Коли світло зникає – у деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому уряд забезпечує країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку.

"Також частину терміналів передамо цивільним адміністраціям на деокуповані території. Крім того, забезпечимо ними Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв'язок та інтернет», — додав міністр.

Федоров зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення за сприяння Міністерства цифрової трансформації від партнерів Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink. Із них 5 тисяч за підтримки уряду Польщі.