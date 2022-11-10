ОВА: Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини – майже 50 вибухів
10 листопада росіяни обстріляли прикордоння Сумщини – всього зафіксовано 49 вибухів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
За його словами, протягом дня росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду.
О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння – 42 вибухи. Вдруге по цьому ж селу російські військові відкрили вогонь з мінометів після 16:30 – ще 7 "прильотів".
Він додав, що обійшлося без жертв та руйнувань.