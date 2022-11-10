ЗМІ: Німеччина розкритикувала Угорщину за блокування 18 млрд євро Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в четвер розкритикувала Угорщину за блокування 18 мільярдів євро фінансової допомоги ЄС Україні, заявивши, що Будапешт не повинен "грати в покер", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Politico.

На зустрічі послів ЄС у середу Угорщина заявила, що не буде підтримувати довгостроковий пакет допомоги Україні. Це загрожує його неухваленню, оскільки для цього потрібна підтримка всіх 27 держав ЄС через бюджетні правила.

Чиновники і дипломати ЄС, із якими спілкувалося Politico, заявили, що розглядають блокування Угорщиною допомоги Україні як тактику шантажу з метою виділення Будапешту понад 13 мільярдів євро.

Брюссель раніше грозився заморозити ці кошти, якщо Угорщина не покаже прогрес у розв’язанні проблем, пов'язаних із відступом від демократії.

Раніше три правлячі партії Німеччини закликали канцлера Олафа Шольца підтримати виплату Угорщини мільярдів із фондів ЄС лише в тому випадку, якщо Будапешт зможе довести, що серйозно ставиться до вирішення спірних питань, які стосуються верховенства права.

"Наша фінансова, наша гуманітарна підтримка (України) в межах зимової допомоги – це не звичайне європейське питання, коли люди грають у покер і ведуть переговори про фінансові ресурси. Ми перебуваємо в ситуації, коли рятуємо життя саме завдяки фінансовій підтримці з боку Європи" , – сказала Бербок у четвер на пресконференції в Берліні.

Вона заявила, що новий пакет довгострокового фінансування України з боку ЄС повинен бути схвалений швидко, бо "зима вже не за горами".

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

Однак Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.