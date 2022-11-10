ОК "Південь": На правому березі Дніпра залишаються війська Росії, ЗСУ готові

Російські військові частково відвели техніку та облаштовують рубежі оборони на лівому березі, однак все ще присутні на правому березі, повідомляє Українська правда.

Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального марафону 10 листопада о 20:00.

"Можемо констатувати, що вони частково відводять свої озброєння та техніку, дійсно на лівому березі облаштовують рубежі оборони. Але і на правому березі вони ще є: і підрозділи, і рубежі оборони, і наявність зброї і техніки".

"Ми були готові до таких мінувань і з місцевим населенням проводилась відповідна робота на визволених територіях. Усвідомлюємо, що це може бути і тут. У нас є потужний зв’язок з силами спротиву, які працюють на тимчасово окупованій території. Тому ретельно збираємо інформацію про ті об’єкти і ділянки місцевості, які можуть бути під подібною загрозою. Намагаємось захистити життя наших підрозділів і всіх мирних жителів".

За її словами, Сили оборони знають про підступність росіян та готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до мінування місцевості, до якого вдалися росіяни.

Президент Володимир Зеленський повідомив ввечері 10 листопада, що Збройні сили України звільнили 41 населений пункт на півдні.