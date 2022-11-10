Bloomberg: Чиновники в РФ почали таємно перевіряти та облаштовувати бомбосховища

По всій Росії чиновники почали таємно перевіряти підвали, бомбосховища та інші подібні об'єкти. Їх також ремонтують та очищають, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства кажуть, що перевірка бомбосховищ проводиться в рамках широкої кампанії, яку розпочала російська влада, щоб переконатися, що інфраструктура цивільної оборони готова на випадок ширшого конфлікту.

Вони також зазначають, що публічно про таку кампанію не оголошували і вона не викликана якими-небудь конкретними погрозами. Джерела пов'язують перевірки військової інфраструктури з тим, що «після оголошення мобілізації Росія зіткнулася з величезними провалами та забюрократизованістю».

16 жовтня видання Важные истории повідомило, що мешканців кількох будинків у столиці Росії у Москві попросили до 18 жовтня звільнити паркінги від автомобілів та особистих речей, оскільки їх обладнатимуть під бомбосховища.