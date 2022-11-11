США позбавили РФ статусу країни з ринковою економікою

США більше не вважають Росію країною з ринковою економікою. Про це заявили в Міністерстві торгівлі США у четвер, 10 листопада, повідомляє Новое время.

"Це рішення дозволяє Сполученим Штатам застосувати всю силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових викривлень, спричинених посиленим втручанням російського уряду в їхню економіку" , - заявили у відомстві.

Вашингтон надав Росії статус країни з ринковою економікою в 2002 році, і це в тому числі дозволило країні-агресору вступити до Світової організації торгівлі в 2012 році.

Раніше видання Politicо повідомляло, що оголошена в Росії мобілізація матиме величезні наслідки для російської економіки, що вже постраждала від санкцій Заходу.

Агентство Bloomberg у вересні отримало копію закритої доповіді для керівництва РФ, в якій було сказано, що країна-агресор може ститкнутися з тривалішою та глибшою рецесією у міру посилення впливу санкцій США і Європи. Два з трьох сценаріїв у звіті показували, що падіння економіки у 2023 році прискориться, а до довоєнного рівня вона повернеться лише наприкінці десятиліття чи навіть пізніше.