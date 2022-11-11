США збирають сьомий "Рамштайн" для військової допомоги Україні

Сполучені Штати наступного тижня проведуть сьоме засідання у так званому форматі "Рамштайн" за участю понад 50 країн світу.﻿ Про це повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг, повідомляє Європейська правда.

"Наступного тижня секретар проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить секретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І буде додаткова інформація" , - зазначила речниця.

Минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 12 жовтня. Тоді міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.