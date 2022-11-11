Британська розвідка назвала ціль атак РФ на цивільну інфраструктуру

За даними британської розвідки, Росія надає пріоритет ударам по цивільній інфраструктурі України над військовими цілями, щоб зламати моральний дух населення країни, повідомляє Новое время.

У зведенні відомства у Twitter йдеться, що з 10 жовтня Росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. На сьогоднішній день вони йдуть хвилями.

Останні інтенсивні удари були завдані 31 жовтня, під час яких вперше були атаковані об'єкти дамб гідроелектростанцій.

Удари призвели до великих пошкоджень електропередавальних і електростанцій. Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичайним явищем у деяких частинах України, особливо це торкнулося Києва.

Наслідки ударів навряд чи відчуватимуть однаково. Руйнування мереж, що триває, через російські удари майже напевно вплине на взаємопов'язані системи водопостачання та опалення, що найбільш відчутно відчує населення взимку, коли потреба в них зросте.

"Російські удари по виробництву та передачі електроенергії чинять непропорційний вплив на цивільне населення України, невибірково впливаючи на такі критичні функції, як охорона здоров'я та опалення. Постійне надання пріоритету критично важливим об'єктам національної інфраструктури перед військовими цілями свідчить про наміри Росії завдати удару по моральному духу цивільного населення" , - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія концентрує сили для можливих нових масованих ударів по українській інфраструктурі, насамперед енергетичній.