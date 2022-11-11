Війська РФ підірвали Антонівський міст, коли залишали Херсон

Російські та українські ЗМІ опублікували фото та відео зруйнованого Антонівського мосту біля Херсона. Повідомляється, що його могли підірвати окупанти, коли йшли з міста на лівий берег.

Воєнкор "Комсомольської правди" Олександр Коц показав відео з місця події. За його словами, зруйновано два прольоти переправи. Коц заявив, що міст підірвали росіяни, коли йшли з Херсона на лівий берег.

"Суспільне Херсон" опублікувало фото, надане місцевими жителями. На ньому видно, що міст зруйнований у кількох місцях.