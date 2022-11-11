Війська РФ підірвали Антонівський міст, коли залишали Херсон

Війська РФ підірвали Антонівський міст, коли залишали Херсон

Російські та українські ЗМІ опублікували фото та відео зруйнованого Антонівського мосту біля Херсона. Повідомляється, що його могли підірвати окупанти, коли йшли з міста на лівий берег.

Воєнкор "Комсомольської правди" Олександр Коц показав відео з місця події. За його словами, зруйновано два прольоти переправи. Коц заявив, що міст підірвали росіяни, коли йшли з Херсона на лівий берег.

"Суспільне Херсон" опублікувало фото, надане місцевими жителями. На ньому видно, що міст зруйнований у кількох місцях.

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