Генштаб: Втрати Росії наближаються до 80 тисяч солдатів

За даними Генерального штабу, Сили оборони України ліквідували ще 710 російських загарбників за добу, загалом ворог уже втратив 79 400 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 11 листопада орієнтовно склали:

особового складу – 79 400 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2814 (+10) од.,

бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од.,

артилерійських систем – 1817 (+12) од.,

РСЗВ – 393 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 205 (+0) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) од.,

крилатих ракет - 399 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,

спеціальної техніки – 159 (+0) од.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.