Генштаб: Втрати Росії наближаються до 80 тисяч солдатів

Генштаб: Втрати Росії наближаються до 80 тисяч солдатів
Фото: Pixabay

За даними Генерального штабу, Сили оборони України ліквідували ще 710 російських загарбників за добу, загалом ворог уже втратив 79 400 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 11 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2814 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од.,
  • артилерійських систем – 1817 (+12) од.,
  • РСЗВ – 393 (+0) од.,
  • засобів ППО ‒ 205 (+0) од.,
  • літаків – 278 (+0) од.,
  • вертольотів – 261 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) од.,
  • крилатих ракет - 399 (+0) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,
  • спеціальної техніки – 159 (+0) од.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

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