Зеленський польською привітав Польщу з днем незалежності

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди 104-ї річниці відновлення незалежності Польщі польською мовою, повідомляє Ділова столиця.

Відео з привітанням опублікував Офіс президента України.

У ролику президент звернувся до "рідної Польщі", відзначивши, що його вітання складатиметься зі 104 слів з нагоди 104-ї річниці.

"Україна та Польща разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Ми вільні. Коли нашій відновленій незалежності було тридцять, Польща була поруч" , – зазначив президент.

"Я пам’ятаю наше спільне щастя. Ми раділи разом. Коли ми знову зустрілися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч. Українці завжди пам’ятатимуть це. Пам’ятатимуть, як зустрічали наших. Як допомагають нам. Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом переможцями" , – сказав Зеленський у вітальному слові.

Польща після початку російського вторгнення надає Україні різноманітну підтримку – фінансову, гуманітарну, військову та прийняла найбільше українських біженців.