У Кремлі намагаються зняти з Путіна відповідальність за ганебну втечу РФ з Херсона

Російський диктатор Володимир Путін вирішив покласти всю відповідальність за провал в Україні на міністра оборони Сергія Шойгу та командувача окупаційних сил Сергія Суровікіна, повідомляє Новое время.

Таким чином він вирішив дистанціюватися від ганебної втечі ЗС РФ з Херсона під натиском контрнаступу ЗСУ.

Зокрема, прессекретар глави кремлівського режиму Дмитро Пєсков відмовився коментувати майбутню втрату міста та евакуацію російських військ на лівий берег Дніпра, закликавши звертатися з цим питанням до міноборони.

"Це пропозиція Суровікіна і рішення Шойгу" , — заявив спікер Путіна.

Щодо негативних оцінок з боку аналітиків з приводу рішення втекти з Херсона, то Пєсков заявив російським пропагандистам, що експертів багато, а думки у них різні.

На сьогодні Сили оборони звільнили вже цілу низку міст і сіл на південному напрямку, у тому числі Снігурівку, Брускінське, Борозенське та Киселівку за 15 кілометрів від Херсона.

При цьому деокупація триває і зупинятися ЗСУ не збираються.

Через успішні контрнаступальні дії української армії міноборони РФ було вимушено оголосити про відступ свого угруповання в Херсонській області на лівий берег Дніпра.

Таке рішення викликало різке невдоволення серед росіян, що розчарувалися у керівництві країни, яке допустило такий ганебний підсумок.

При цьому противник також зазнає величезних втрат в районі Сватового, у зв’язку з чим на кордон з Україною почали з'їжджатися десятки дружин і матерів мобілізовані росіян, які вимагають повернути тих, хто вижив додому.