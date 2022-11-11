Міноборони РФ: Російські війська повністю вийшли з Херсона

Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не зазнавши при цьому жодних втрат.

"Під час перекидання на лівий берег Дніпра жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено, всі російські військовослужбовці переправилися, втрат особового складу, озброєння, техніки та матеріальних засобів російського угруповання не допущено" , - заявили у відомстві.

Повідомляється, що відхід російських загарбників завершився о 5 ранку 11 листопада.