Укрнафта відновила роботу після обшуків правоохоронців з новим СЕО

ПАТ Укрнафта відновила роботу після обшуків та з новим СЕО, повідомляє Новое время.

Компанія Укрнафта відновила роботу після обшуків правоохоронців. Про це йдеться на сторінці підприємства у Facebook.

"Сергій Корецький призначений керівником ПАТ Укрнафта. Роботу підприємства відновлено», — йдеться у повідомленні.

Новий голова компанії Сергій Корецький розпочав роботу. За його словами, на сьогодні основне завдання — забезпечити безперервну роботу підприємства в умовах воєнного стану, зберегти стабільні обсяги видобутку вуглеводнів та фіскальну дисципліну.

Як повідомлялося, 7 листопада у власність держави перейшли Укрнафта, Укртатнафта та низка інших підприємств.

Основою рішення про націоналізацію компаній став закон та наказ Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

Акції підприємств вилучено у розпорядження Міноборони України на період дії воєнного стану. За словами голови Міноборони Олексія Резнікова, сформовано наглядові поради, які призначатимуть поточний менеджмент.

9 листопада в Укрнафті заявили про блокування офісу озброєними людьми. У СБУ та БЕБ у свою чергу повідомили, що забезпечують передачу підприємства у держвласність та проводять обшуки на нафтопереробному заводі у справі про несплату податків на 700 млн грн.