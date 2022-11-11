Укренерго: Ще в трьох регіонах України ввели аварійні відключення світла

Ще в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла. Мова йде про Сумську, Харківську та Полтавську області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що екстрені відключення світла також ввели у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

При цьому в енергетичній компанії YASNO повідомили, що у Києві станом на 12:00 скасували аварійні відключення електроенергії, які запровадили зранку.