Гуменюк про ситуацію в Херсоні: йде важка та потужна бойова робота

Зараз у Херсоні йде «важка і потужна» бойова робота, а тому українські військові зберігають інформаційну тишу, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, поява українських прапорів у місті означає, що «Херсон — це Україна».

"Це означає, що херсонці мають витримку, яку ми завжди просимо мати під час військової операції і ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і наразі дають такі прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, а і хороший сон" , — зазначила вона.

Раніше міноборони РФ відзвітувало про нібито повний виведення своїх окупаційних військ з Херсона.

Водночас жителі міста публікують фото з покинутими російськими солдатами, які перевдягаються у цивільний одяг у спробі змішатись із натовпом, щоб сховатися і не потрапити до рук ЗСУ.

На сьогоднішній день Сили оборони звільнили вже цілу низку міст і сіл на південному напрямку, у тому числі Снігурівку, Брускінське, Борозенське та Киселівку за 15 кілометрів від Херсона. ЗСУ продовжують рухатися вперед.