Зеленський про Путіна: він точно не втомився від війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін точно не втомився від війни проти України. Кремль продовжує говорити мовою ультиматумів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

“Вони не хочуть закінчення війни. Хоча вони вже відчувають втому. Лише Кремль, лише одна людина, яка очолює Російську Федерацію, не втомилася від цієї війни. Він (Путін - ред.), можливо, втомився від життя в принципі через свій вік, але він точно не втомився від війни”, - сказав Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, коли РФ дійсно захоче миру, то ми це "відчуємо і побачимо".

"Одних слів недостатньо - зупиніть війну, вийдіть з нашої території, перестаньте вбивати людей, почніть відшкодовувати збитки, яких ви завдали нашій країні, притягніть до відповідальності злочинців… А поки це лише слова”, - каже Зеленський.

Президент додав, говорити про дипломатію з РФ наразі неможливо, бо Путін і надалі продовжує висувати свої ультиматуми.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський також заявляв, Україна готова вести перемовини з РФ і вона "не зачинила для діалогу двері", але говорити з тим хто дійсно хоче миру.

Тим часом в Росії заявляють про "відкритість до переговорів", але суто на своїх умовах. Як, наприклад це нещодавно заявляв президент РФ Володимир Путін.