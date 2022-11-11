Жителі Херсона зустріли перших українських військових на центральній площі

Жителі звільненого Херсона зустріли українських військових на центральній площі міста, повідомляє Новое время.

Відео емоційної зустрічі українських захисників з’явилося у соцмережах. Його також опублікував у своєму Telegram херсонський журналіст Костянтин Риженко.

На відео херсонці з українськими прапорами зустріли військовослужбовців, котрі приїхали до центру міста. Вони емоційно скандували «ЗСУ!» та дякували захисникам.

Вранці 11 листопада міноборони РФ відзвітувало про нібито повне виведення своїх окупаційних військ з Херсона.

Водночас жителі міста публікують фото з покинутими російськими солдатами, які перевдягаються у цивільний одяг у спробі змішатись із натовпом, щоб сховатися і не потрапити до рук ЗСУ.

На сьогоднішній день Сили оборони звільнили вже цілу низку міст і селищ на південному напрямку, у тому числі Снігурівку, Брускінське, Борозенське та Киселівку.