Міноборони: Україна майже повністю контролює Херсон
Станом на п’ятницю, 11 листопада Україна майже повністю контролює Херсон, заявив радник голови Міноборони України Юрій Сак, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє ВВС.
За його словами, окупанти в Херсоні намагаються злитися з місцевими.
"Росіяни знімають військову форму, викидають її в сміттєві баки і намагаються злитися з місцевими", — сказав він.
Сак заявив, що Україна закликає їх «здатися, врятувати своє життя і не поводитись по-дурному».
Радник додав, що наразі занадто рано «заспокоюватись» і що Україна знає, що війна далека від завершення.