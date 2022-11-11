У ОК "Південь" поки що не радять повертатися на деокуповану Херсонщину
Українцям поки що не радять повертатися на деокуповану Херсонщину, тому що росіяни обстрілюють цю територію та енергетичні об'єкти регіону, повідомляє Українська правда.
Про це заявила прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Населені пункти у Бериславському районі, які вже були звільнені від присутності ворога, там постійні обстріли і погіршення ситуації. Страждає інфраструктура, комунікації.
Повертатися туди ми не рекомендуємо. Наближається зима і є ймовірність того, що відновити комунікації та обслуговування місцевого населення буде неможливо".
За її словами, окупанти від безсилля обстрілюють деокуповану територію.
Також росіяни обстрілюють Нікопольський район, розташований фактично навпроти Запорізької АЕС.
Нагадаємо:
- Із кінця жовтня під натиском ЗСУ окупанти перевозили свою окупаційну адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра у Херсонській області, а також вдалися до депортації місцевих жителів.
- 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон, однак українська влада переконана, що в обласному центрі зберігається значне угруповання російських військових і Росія не здасть місто без бою.
- 10 листопада стало відомо, що російські окупаційні війська, відступаючи з Херсона, мінують усе, що можуть, а також підривають критичну інфраструктуру, включно з котельнями, вишками зв’язку й Антонівським мостом.