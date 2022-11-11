У ОК "Південь" поки що не радять повертатися на деокуповану Херсонщину

Українцям поки що не радять повертатися на деокуповану Херсонщину, тому що росіяни обстрілюють цю територію та енергетичні об'єкти регіону, повідомляє Українська правда.

Про це заявила прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Населені пункти у Бериславському районі, які вже були звільнені від присутності ворога, там постійні обстріли і погіршення ситуації. Страждає інфраструктура, комунікації.

Повертатися туди ми не рекомендуємо. Наближається зима і є ймовірність того, що відновити комунікації та обслуговування місцевого населення буде неможливо".

За її словами, окупанти від безсилля обстрілюють деокуповану територію.

Також росіяни обстрілюють Нікопольський район, розташований фактично навпроти Запорізької АЕС.

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