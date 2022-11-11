Мінінфраструктури: з українських портів вийшли ще 4 судна з агропродукцією

У рамках "зернової ініціативи" у п’ятницю, 11 листопада, з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 120 тисячами тонн продовольства для країн Азії та Європи, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Ці судна перевозитимуть агропродукцію до країн Азії та Європи.

Крім цього, наразі в портах Великої Одеси під обробкою знаходяться 25 суден – на них завантажують 741 тис. тонн української агропродукції.

У четвер порти прийняли під завантаження 4 судна з 148 тис. тонн агропродукції.

По "зерновому коридору" наразі рухається 7 суден під завантаження 198,2 тис. тонн агропродукції – балкери вивезуть 40 тис. тонн пшениці для Єфіопії (BUZBURUN M) та 40 тис. тонн для Ємену та Афганістану (GOKOVA M).

Нагадуємо:

У рамках "зернової ініціативи" у середу, 9 листопада, з портів Великої Одеси вийшли три судна з українською олією.

Україна сподівається на продовження "зернової угоди" принаймні на рік та її хоче розширити, включивши більше товарів та портів.

Після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.

В рамках "зернової ініціативи", яка розблокувала українські порти для експорту продовольства, вивезено вже 10 млн тонн української агропродукції.