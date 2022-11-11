Зеленський провів зустріч зі спікером сейму Литви: про що говорили

У п'ятницю, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Офісу президента.

"Ми особливо вдячні за посилення нашої армії, за тренувальні місії, ремонт пошкодженої військової техніки, медичну допомогу нашим захисникам та їх реабілітацію" , - зазначив Зеленський.

Під час переговорів було наголошено на важливості та принциповості понад десяти резолюцій на підтримку України, які були схвалені сеймасом Литви з початку російської агресії. На зустрічі було окремо наголошено, що російська агресія та ракетний терор проти української цивільної інфраструктури провокує дефіцит енергопостачання не лише в Україні, а й в усій Європі.

Саме тому було відзначено важливість уже започаткованої участі литовської сторони у відбудові українських об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Зеленський та Чмілітє-Нільсен обговорили подальшу взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Глава держави окремо подякував керівництву Литви за теплий прийом і допомогу українцям, які були вимушені залишити батьківщину через війну" , - додали наостанок.

Нагадаємо, що із Литви в Україну прибули 13 генераторів. Їх вдалося придбати завдяки підтримці ініціативи зі збору коштів посольства під назвою "Aš esu Ukraina".

Також литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі.

Раніше у Литві закликали до посилення ППО та санкцій проти Ірану через поставки ракет Росії.