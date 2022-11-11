Зеленський: У Херсоні поки тільки ССО, інші – на підступах

У Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил України, інші українські захисники – на підступах до міста, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Сьогодні історичний день – ми повертаємо південь нашої країни. Станом на сьогодні наші захисники на підступах до міста (Херсона – ред.). Залишається вже зовсім небагато – починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті.

Херсонці чекали та ніколи не відмовлялися від України. Надія на Україну завжди виправдовується – Україна завжди повертає своє”.

Президент додав, що, незважаючи на всі погрози, репресії та знущання окупантів, херсонці берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли місто ще не повністю очищене від ворожої присутності – самі городяни вже прибирають із вулиць та будівель російську символіку та будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.

"Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Також буде і в тих містах, які ще очікують нашого повернення", - підкреслив президент.

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