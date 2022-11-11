The Times: США, Британія та Австралія розпочали навчання, що імітують війну з РФ

США, Великобританія та Австралія розпочали двотижневі спільні навчання. Вони імітують вторгнення Росії до Європи, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Times.

Навчання відбуваються на американській військовій базі Форт-Ірвін у пустелі Мохаві (Каліфорнія). У першій частині навчань імітується конфлікт, який спалахує у Тихому океані. Другий етап імітує сухопутну війну у Європі. У тексті зазначається, що обидві події відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах із Китаєм та Росією. 2023 року аналогічні навчання планують провести в Європі.

До навчань залучили 4,5 тисячі військовослужбовців, вони відпрацюють нові тактичні прийоми, взяті з досвіду Збройних сил України. У тексті наголошується, що відкритий ландшафт пустелі схожий на рівнинну територію українських степів. Джерело видання, яке бере участь у навчаннях, розповіло, що війна в Україні показала певні зміни під час бойових дій, у тому числі активне використання безпілотників.

У рамках навчань дрони ідентифікували цілі, а ракети GMLRS обстрілювали ворожі позиції, що були відзначені американськими винищувачами F-35. Крім цього, військові відпрацюють виробництво запчастин у польових умовах на 3D-принтерах, а також технології обробки розвідданих для прийняття командних рішень, що збираються безпілотниками.