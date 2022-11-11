ОВА: Від російських обстрілів на Донбасі загинули 1193 мирні жителі

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули 1193 мирних жителів без урахування загиблих у Маріуполі та Волновасі, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павла Кириленка під час брифінгу.

"У Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення від російських обстрілів загинуло понад тисячу людей і дві з половиною тисячі отримали поранення" , - сказав він.

Він уточнив, що в області загинуло 1193 особи та 2583 було поранено. Кириленко зазначив, що ці дані не враховують Маріуполь та Волноваху, де можна буде порахувати кількість загиблих після деокупації регіону.

З початку російського вторгнення в Маріуполі, за даними місцевої влади, загинули понад 25 тисяч жителів, однак точна кількість жертв невідома. Мер міста Вадим Бойченко повідомляв, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.