ОП: У Херсонській області відновлено мовлення українських телеканалів

У деокупованих районах Херсонської області технічні фахівці оперативно відновили трансляцію українських телеканалів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко.

"Агов, ви там повзривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили УКРАЇНСЬКЕ телебачення на Херсонщині. Сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові вже зайшли до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.

Тим часом, українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування покинуло в Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, будуть знищені.