Кім: Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена

Майже вся Миколаївська область повернулася під контроль України, повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє Новое время.

У Telegram він уточнив, що під окупацією залишається частина Кінбурнської коси. На ній розташовані три населені пункти, що належать до Миколаївської області: Покровське, Василівка та Покровка.

Окупована частина Миколаївської області / Фото: Скриншот DeepState

"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурна) звільнена" , — пише він.

10 листопада українські військові повернули контроль над населеним пунктом Снігурівка Миколаївської області.

Кім закликав мешканців не поспішати повертатися до звільнених міст та сіл на півдні України.

Увечері, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ звільняють Херсон, але місто ще не повністю зачищене від російських окупантів.