Міноборони: Зачистка Херсона може зайняти тижні, але відомі всі колаборанти

Зачистка Херсона може тривати кілька тижнів, проте українським силам відомі усі колаборанти у деокупованих населених пунктах, повідомляє Новое время.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Після появи у мережі фото та відео з українськими прапорами у Херсоні Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що частини ЗСУ вже у місті. Однак Маляр підкреслила, що поки що немає офіційної інформації від Генштабу про те, що ЗСУ зайшли до Херсона, «потрібно трохи терпіння». За її словами, українські війська зараз на підступах до обласного центру, а у місті перебувають спецпідрозділи. Цю інформацію також підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, скільки може тривати зачистка Херсона, Маляр сказала, що "людям здається, ніби визволення - це зайшли, поставили прапор і все". Насправді, наголосила заступник міністра оборони, звільнення українських територій — це переважно стабілізаційні заходи, і вони іноді тривають і тижнями.

Вона наголосила, що насамперед необхідно буде провести розмінування територій, а також «відпрацювати» по колаборантах та окупантах.

"Нам відомі всі прізвища людей, які пішли на співпрацю із ворогом. З кожним із них проводитиметься робота згідно з законом. Щодо окупантів — за ними у нас відкриваються провадження" , — сказала Маляр.

Вона додала, що Міноборони виступає за притягнення окупантів до відповідальності, де це фізично можливо, а також росіяни поповнюватимуть український обмінний фонд.

11 листопада у центрі Херсона з'явився прапор України біля будівлі обласної державної адміністрації. У Міноборони повідомляли, що ЗСУ майже повністю контролює українське місто.

За даними Генштабу, українські сили вже дійшли річки Дніпро в окремих районах Херсонської області.

Цього дня міноборони РФ звітувало про нібито повне виведення своїх окупаційних військ із Херсона. Водночас жителі міста публікують фото з покинутими російськими солдатами, які перевдягаються у цивільний одяг у спробі змішатись із натовпом, щоб сховатися і не потрапити до рук ЗСУ.