Росіяни завдали удару по греблі у Новій Каховці — супутникові знімки

За останню добу по греблі у Новій Каховці росіяни завдали ще одного удару, свідчать нові знімки із супутника, повідомляє Новое время.

Згідно з новими супутниковими знімками від Maxar Technologies, які опинилися в розпорядженні CNN, вода витікає із трьох шлюзових воріт на греблі, де розташований великий гідроенергетичний об'єкт.

Наразі неясно, як саме сталося це руйнування. Проте місцеві Telegram-канали повідомляли у четвер увечері про звуки вибухів навколо греблі.

Ворота під зруйнованими секціями мосту — єдині, через які скидається вода, але за супутниковими знімками неясно, чи були вони пошкоджені в результаті вибуху і чи контролюється скидання води або утруднюється секціями моста, що обрушилися.

Хоча ЗСУ звільнили більшу частину Херсонської області, але поки не взяли під контроль греблю у Новій Каховці.

1 листопада маріонетки Кремля на тимчасово захоплених територіях повідомили, що мають намір депортувати мешканців Каховського району Херсонської області з 6 листопада.