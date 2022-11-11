Данілов: Жодної заморозки війни після звільнення Херсона не буде

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відкинув можливість заморожування війни після звільнення Херсона, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми пропускати не можемо, бо там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають" , — заявив Данілов.

Він наголосив, що завдання президента — звільнення всіх українских територій.

За словами Данілова, крайні 7−8 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені херсонському напрямку.

Секретар РНБО також підтвердив інформацію щодо замінування територій на правому березі Дніпра.

"Можемо підтвердити, що величезна територія замінована. Більше того, ми не виключаємо, що закладено великі фугаси і тому населенню треба ставитись до цього обережно" , — підкреслив Данілов.

Станом на п’ятницю, 11 листопада Україна майже повністю контролює Херсон, заявив радник голови Міноборони України Юрій Сак.

Радник додав, що наразі занадто рано «заспокоюватись» і що Україна знає, що війна далека від завершення.

11 листопада у центрі Херсона з’явився прапор України біля будівлі обласної державної адміністрації.

Раніше міноборони РФ відзвітувало про нібито повне виведення своїх окупаційних військ з Херсона.

Водночас жителі міста публікують фото з покинутими російськими солдатами, які перевдягаються у цивільний одяг у спробі змішатись із натовпом, щоб сховатися і не потрапити до рук ЗСУ.

На сьогоднішній день Сили оборони звільнили вже цілу низку міст і сіл на південному напрямку, у тому числі Снігурівку, Брускінське, Борозенське та Киселівку за 15 кілометрів від Херсона. ЗСУ продовжують рухатися вперед.