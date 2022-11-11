Президент Франції Макрон привітав Україну зі звільненням Херсона

Президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну зі звільненням Херсона, повідомляє Новое время.

"Я вітаю повернення Херсона Україні" , - написав він у Twitter.

Макрон наголосив, що деокупація українського міста є важливим кроком на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Він також наголосив, що Франція продовжить підтримувати громадян України.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ звільняють Херсон, але зазначив, що місто ще не повністю зачищене від російських окупантів.

11 листопада у центрі Херсона з'явився прапор України біля будівлі обласної державної адміністрації.

У Міноборони повідомляли, що ЗСУ майже повністю контролює українське місто.

За даними Генштабу, українські сили вже дійшли річки Дніпро в окремих районах Херсонської області.