Шольц зізнався, що досі отримує поради від Меркель

Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще регулярно отримує поради від своєї попередниці на цій посаді Ангели Меркель, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як зазначив Шольц, його з пані Меркель, екслідеркою партії Християнсько-демократичний союз, пов'язують довгі роки знайомства та спільної роботи.

"По-перше, ми знаємо один одного давно і завжди добре працювали разом, хоча ми у різних партіях" , - сказав канцлер, представник Соціал-демократичної партії.

Також він додав, що "це відбуватиметься і надалі".

Окрім Меркель, Шольц також консультується з багатьма іншими політиками, представниками різних політсил "далеко за межами правлячих партій".

"Я не почуваюся самотнім" , - наголосив канцлер ФРН.

Нагадаємо, раніше у вересні Меркель закликала серйозно ставитися до слів Володимира Путіна. При цьому пізніше на її заяву про те, що начебто без участі РФ мир у Європі неможливий, різко відреагували в Офісі президента України.

До речі, нещодавно радник Меркель запропонував "депутінізувати" Росію, а також наголосив, що російський диктатор має відповісти персонально за скоєні злочини.