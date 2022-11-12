ОВА: окупанти вночі випустили по Дніпропетровській області понад 50 снарядів

Російські окупанти вночі 12 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії низку районів Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих ударів було зруйновано житлові будинки в деяких населених пунктах, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни вночі знову знущалися з Нікопольщини. Тримали під прицілом три громади - Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били "Градами" і важкою артилерією" , - розповів чиновник.

Так, загарбники випустили містами та селами цієї ночі понад 50 снарядів.

За попередньою інформацією, ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

У населених пунктах, які зазнали обстрілів, фіксують руйнування житлових будинків, деталі ворожих обстрілів наразі уточнюються.

Резніченко додав, що в решті районів області ніч пройшла без тривог та надзвичайних ситуацій.