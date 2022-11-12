У НБУ пояснили стрибок інфляції вище 25%

Основною причиною прискорення інфляції у жовтні до 26,6% залишаються прямі наслідки повномасштабної війни Росії проти України. Серед них: порушення виробництва та ланцюгів постачання, зростання виробничих витрат бізнесу, ситуативне збільшення попиту на окремі товари та послуги, а також зниження пропозиції товарів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо рівня інфляції.

"Впливали на ціни й непрямі наслідки війни: курсові ефекти та погіршення очікувань населення та бізнесу" , - йдеться в коментарі.

Як зазначили в НБУ, зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилося до 27,2% р/р. Швидше дорожчали м’ясні продукти, кондитерські вироби, безалкогольні напої та соуси внаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу через вищу вартість сировини, енергії та логістики. Пришвидшилося зростання цін на сухофрукти, рибні продукти, оливкову та соняшникову олію і похідні останньої (майонези, маргарини, спреди) на тлі подальшого перенесення на ціни зміни курсу гривні. З огляду на суттєве розширення експорту молочної продукції з України збільшилася вартість масла та сирів на внутрішньому ринку.

Ціни на непродовольчі товари також зростали вищими темпами (на 19,9% р/р) під впливом вичерпання запасів імпортної продукції (закуплених за нижчим курсом), ефектів перенесення скоригованого курсу гривні та погіршення очікувань. Зокрема, прискорилося подорожчання одягу та взуття, товарів для дому (посуду, меблів, домашнього текстилю, побутової техніки та хімії), електроніки, авто, товарів особистого догляду і товарів для ремонту.

"З огляду на підвищений попит, посилений обстрілами енергетичних об’єктів, зросла вартість обігрівачів, плит та інших товарів, пов’язаних із резервним живленням і забезпеченням тепла" , - додали в НБУ.

Темпи зростання вартості послуг не змінилися (15,7% р/р). З одного боку, повільніше дорожчали телекомунікаційні послуги, послуги зі страхування автомобілів, а також послуги манікюру, кінотеатрів, з управління багатоквартирними будинками та установлення металопластикових вікон. З іншого боку, на тлі вищого попиту швидше зростала вартість медицини, послуг хімічного чищення, ремонту, готелів і ресторанів, йдеться в коментарі.

За даними НБУ, стрімко пришвидшилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 47,1% р/р). Найвагоміший внесок у таку динаміку мало суттєве подорожчання яєць.

"Це пояснюється знищенням птахофабрик, зростанням виробничих витрат і порушенням технологічних ланцюгів виробництва яєць на початку війни, поточними проблемами з енергопостачанням, а також зменшенням поголів’я курей на вирощуванні в домогосподарств, у тому числі через міграцію населення" ,- йдеться в повідомленні.

Вищими темпами зростали ціни на фрукти, насамперед імпортні, через курсові ефекти, ускладнену логістику та збільшення їх вартості на світових ринках. Швидше дорожчала й свинина з огляду на обмежену пропозицію живця свиней та перебої з електропостачанням. Унаслідок підвищення вартості енергоносіїв та повільніших порівняно з минулим роком темпів збору цукрового буряку прискорилося зростання цін на цукор.

Натомість зростання вартості борошна, гречки та інших круп сповільнилося під впливом кращих, ніж очікувалося, урожаїв. Сповільнилося й подорожчання овочів, насамперед борщового набору, завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей.

Зростання адміністративно регульованих цін залишилося на рівні попереднього місяця (14,6% р/р). Мораторій на підвищення тарифів на природний газ та теплову енергію для населення й надалі стримував адміністративну інфляцію. Темпи зростання цін на тютюнові вироби також не змінилися порівняно з попереднім місяцем унаслідок посилення конкуренції з боку нелегальної продукції. Крім того, сповільнювалося зростання вартості транспортних послуг з огляду на стабілізацію цін на пальне.

Водночас ще більше дорожчали алкогольні напої на тлі зростання виробничих витрат (на енергію, сировину й тару). Зросла також вартість дров через збільшення попиту на альтернативні види палива унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури.

Темпи зростання цін на пальне знизилися (до 61,9% р/р). "Це пояснюється сповільненням подорожчання нафти в річному вимірі, а також налагодженням поставок через кордони з європейськими країнами, пояснили в НБУ.

"Інфляційний тиск в умовах війни очікувано посилюється. Проте інфляція лишається контрольованою, а її поточна динаміка відповідає траєкторії прогнозу Національного банку. Останній передбачає зростання інфляції до близько 30% наприкінці цього року та її сповільнення у 2023 році" , - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, за даними Держстату, у жовтні 2022 року у річному вимірі (до жовтня 2021 року) інфляція прискорилася до 26,6%.