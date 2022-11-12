Росіяни перенесли "столицю" Херсонської області у Генічеськ

Після того, як російські війська змушені були тікати із Херсона, вони оголосили тимчасово окупований Генічеськ «адміністративною столицею» Херсонської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив колаборант Олександр Фомін, якого російські окупанти призначили "прессекретарем заступника голови уряду" Херсонської області.

"На сьогодні тимчасовою адміністративною столицею Херсонської області є Генічеськ. Там зосереджено всі основні органи влади" , — цитує його слова російська пропагандистська агенція РИА Новости.

Напередодні, 11 листопада, ЗСУ зайшли у Херсон, який був окупований з перших днів повномасштабної війни Росії проти України. У місті замайоріли українські прапори, в тому числі над будівлею ОДА.

Президент України Володимир Зеленський надвечір підтвердив, що ЗСУ звільняють Херсон. Але, зазначив він, місто ще не повністю зачищене від російських окупантів. У Міноборони зазначають, що зачистка міста може тривати кілька тижнів.