Генштаб: в Україні загинули понад 80 тисяч російських військових

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 80 тисяч російських військових. Також за минулу добу українські військові знищили зокрема 24 танки, 34 бойові машини та один безпілотник.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали: