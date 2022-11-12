Генштаб: в Україні загинули понад 80 тисяч російських військових
З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 80 тисяч російських військових. Також за минулу добу українські військові знищили зокрема 24 танки, 34 бойові машини та один безпілотник.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2838 (+24),
- бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34),
- артилерійських систем – 1829 (+12),
- РСЗВ – 393 (+0),
- засобів ППО ‒ 205 (+0),
- літаків – 278 (+0),
- гелікоптерів – 261 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),
- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
- кораблів / катерів ‒ 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20),
- спеціальної техніки ‒ 160 (+1).