Генштаб: в Україні загинули понад 80 тисяч російських військових

Генштаб: в Україні загинули понад 80 тисяч російських військових
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 80 тисяч російських військових. Також за минулу добу українські військові знищили зокрема 24 танки, 34 бойові машини та один безпілотник.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2838 (+24),
  • бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34),
  • артилерійських систем – 1829 (+12),
  • РСЗВ – 393 (+0),
  • засобів ППО ‒ 205 (+0),
  • літаків – 278 (+0),
  • гелікоптерів – 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 399 (+0),
  • кораблів / катерів ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20),
  • спеціальної техніки ‒ 160 (+1).

Новини

Популярні теми форуму

analytics