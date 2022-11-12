Укренерго: графік відключень застосували в Києві та семи областях

У суботу, 12 листопада, Диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ та семи областях, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Відповідно, планові відключення діятимуть з 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

Застосування погодинних відключень передбачає, що певні групи споживачів за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).