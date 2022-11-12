The Guardian: світові лідери відмовляться від фото на G20 через Лаврова

Світові лідери не візьмуть участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це пише The Guardian.

"Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде" , - пише видання.

І це попри те, як пише The Guardian, що президент РФ Володимир Путін заявив, що не буде на ньому присутній, а замість нього буде присутній глава МЗС Сергій Лавров.

Як повідомлялося, традиційна фотосесія всіх учасників на саміті G20 у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць теж не відбулася через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватись спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

При цьому тоді міністри закордонних справ Росії та Індонезії Сергій Лавров та Ретно Марсуді потиснули руки під вигуки "Коли ви припините війну?" і "Чому ви не припините війну?"