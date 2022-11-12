Мінфін: Україна відтермінувала виплати за кредитом Німеччини

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до угоди з Кредитною установою для відбудови (KfW) від 7 квітня 2022 року. Обслуговування позики на 150 млн євро призупиняється до кінця 2023 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

За даними міністерства, рішення ухвалили у зв’язку із пропозицією Кредитної установи для відбудови (KfW) внести зміни до чинних угод.

Пропозиція KfW була направлена в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питання платежів з обслуговування державного боргу України з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни, яку веде РФ проти України, укладеного урядом України та країнами-кредиторами 14 вересня 2022 року.

У рамках додаткової угоди обслуговування позики призупиняється до кінця 2022 року та у 2023 році. Сплата сум з обслуговування позики обсягом 150 млн євро буде перенесена на 2027-2031 роки та сплачуватиметься 10 рівними частинами.

"Це дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет у частині видатків з обслуговування державного боргу за позикою KfW" , - йдеться в повідомленні.

У липні Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України.

Нагадаємо, 14 вересня країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.